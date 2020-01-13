"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко" – решение ФИФА

ФИФА подтвердила незаконность требований СДЮШОР "Юность" к киевскому "Динамо" и "Боруссии" Дортмунд за трансфер Андрея Ярмоленко. Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции "Динамо" в споре против СДЮШОР "Юность".

Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019 года, информирует "Динамо".

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В "Динамо" напомнили, что "в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко к ФК "Боруссия Дортмунд" СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286 тысяч 500 евро".

Указанная сумма – это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия Дортмунд" этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 тысяч евро ФК "Динамо" оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж,

– говорится в сообщении.

Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией "Динамо" и приняла решение обязать "Боруссию" перечислить в пользу СДЮШОР "Юность" 136 тысяч 500 евро.

"При этом "Динамо" и ФК "Боруссия Дортмунд" договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", – добавили в киевском клубе.

Что известно о скандале с платежом солидарности?

Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" 28 августа 2017 года. Из-за махинаций с трансфером в марте 2018 года было открыто уголовное производство в Украине.

Подозрение вручили директору ОО "Черниговский областной клуб "Юность" Александру Салию. Именно он получил платеж солидарности от "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сумма платежа составила лишь 150 тысяч евро, а не 301 тысячу евро.

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Самое важное то, что ОО "Черниговский областной клуб "Юность" не имел никакого отношения к Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность".

Общественная организация была создана лишь в 2015 году и не занималась воспитанием Ярмоленко. При этом в подписанных документах между ОО и "Динамо" указано, что "стороны договорились о том, что вышеуказанная оговоренная сумма (в размере 150 тысяч евро) является полной и окончательной суммой ответственности "Динамо" перед "Клубом" (Юность) и "Клуб" не будет иметь каких-либо претензий к "Динамо" касательно солидарных выплат".