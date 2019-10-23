"Динамо" вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА, одолев "Шкендию": видео

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"Динамо" вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
"Динамо" вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" U-19 в повторной выездной встрече Юношеской лиги УЕФА сыграло вничью со сверстниками из клуба "Шкендия-79". Киевляне сумели пройти в следующий раунд.

Шкендия-79 U-19 – Динамо U-19 2:2
Голы: Гаши, 25, Спахиу, 90+3 – Амзаи, 51 (авт), Волошин, 90 (пен)

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Гаши открыл счет в матче на 25-й минуте, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 51-й минуте киевляне сравняли счет благодаря автоголу Амзаи.

На 90 минуте "Динамо" впервые в игре вышло вперед: Волошин реализовал пенальти. Через три минуты одиннадцатиметровый пробивали хозяева. Реджепи не реализовал пенальти в ворота киевлян, но Спахиу сыграл точно на добивании – 2:2.

Первая встреча закончилась победой киевлян 8:0. По сумме двух матчей "Динамо" вышло в следующий раунд турнира, в котором встретится с победителем пары "Богемианс" – ПАОК.

Шкендия-79 U-19 – Динамо U-19 видео матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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