"Динамо" забило нам с первого голевого момента, что не может нам нравиться, – тренер "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу его команды над "Динамо" в Киеве.

Напомним, "Шахтер" победил 2:1. За "горняков" забивали Жуниор Мораес и Марлос, а за "Динамо" – новичок Жерсон Родригеш.

А вот и видео: "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой

"Результатом очень довольны. Рассчитывали на победу, и команда хорошо себя показала. Контролировали игру, только последние минут 10 киевляне нас немного прижали к воротам. Главное – добились нужного результата.

"Динамо" забило нам с первого же голевого момента, что конечно не может нам нравиться. В то же время, приятно, что потом команда собралась и уже не допускала таких ошибок.

Я хочу, чтобы команда играла в атакующий футбол, и нам это удается. Но хотелось бы, чтобы команда эффективно использовала свои голевые моменты. Но это традиционная проблема для футбола вообще. Вот и сегодня мы не реализовали все шансы.

Также хотелось бы, чтобы команда четко играла в обороне, особенно во время контратак соперника.