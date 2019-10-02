"Динамо" забило восемь голов "Шкендии" в Юношеской лиге УЕФА: видео

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу в первом матче плей-офф "победителей" Юношеской лиги УЕФА. В Киеве" бело-синие "разбили клуб из Северной Македонии"Шкендию".

Динамо U-19 – Шкендия 79 U-19 8:0

Голы: Ванат, 2 (пен.), 51, Надольский, 13, 41, Волошин, 25, 75, Шулянский, 56, Исаенко, 90+6 (пен.)

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В первом тайме "Динамо" сумело забить 4 гола. Уже на второй минуте игры счет открыл Ванат. Увеличил преимущество хозяев на 13 минуте Надольский. Третий гол забил Волошин, а гол в раздевалку забил все тот же Недольский.

После перерыва дубль оформил Ванат. Неприличным счет на 56 минуте сделал Шулянский. Но и на этом "бело-синие" не остановились. Дубль на 75 минуте оформил Волошин и сделал счет 7:0. На этом хозяева поля не успокоились и забили восьмой гол в компенсированное время с пенальти.

Повторная игра между командами состоится на поле "Шкендии" 23 октября.

"Динамо" U-19 выиграло национальное первенство, поэтому выступает в плей-офф победителей лиг. Если "Динамо" победит "Шкендию", то примет участие во втором предыдущем раунде, матчи которого пройдут 6 и 27 ноября. Здесь киевляне могут встретиться с победителем пары "Богемиан" – ПАОК.

Затем 8 победителей предыдущих раундов встречаются в стыковых матчах с командами, занявшими вторые места в группах "Пути Лиги чемпионов". Стыковые матчи пройдут в феврале 2020 года. После этого начинается плей-офф турнира.

В прошлом сезоне "Динамо" U-19 вылетела в 1/8 от "Хоффенхайма" в серии пенальти.

"Шахтер" U-19 выступает в "Пути Лиги чемпионов", где группы определяются согласно жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют против "Манчестер Сити", "Аталанты" и "Динамо" Загреб.

Динамо до 19-Шкендия 79 до 19 видео полного матча