Динамо Загреб – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, "Шахтер" продолжит борьбу в Лиге чемпионов. "Горняков" ждет матч 4 тура против "Динамо" Загреб. Поединок, который состоится в Хорватии, может просмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Динамо" – "Шахтер" в Украине покажет канал "Футбол 2". Он единственный официальный транслятор в Украине матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подсоединить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2. Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят второе место в группе C, имея по 4 очка в активе.