Динамо Загреб – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

125 Читати новину українською
Динамо Загреб – Шахтер: где смотреть онлайн матч 6 ноября 2019
Динамо Загреб – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / shakhtar.com

В среду, 6 ноября, "Шахтер" продолжит борьбу в Лиге чемпионов. "Горняков" ждет матч 4 тура против "Динамо" Загреб. Поединок, который состоится в Хорватии, может просмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Динамо" – "Шахтер" в Украине покажет канал "Футбол 2". Он единственный официальный транслятор в Украине матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: Динамо Загреб – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подсоединить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2. Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят второе место в группе C, имея по 4 очка в активе.

blog_ava
Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
сегодня
283
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Челси" с "Аяксом" расписали сумасшедшую ничью 4:4 – курьезный автогол, 2 пенальти и 2 удаления
сегодня 07:27 "Челси" с "Аяксом" расписали сумасшедшую ничью 4:4 – курьезный автогол, 2 пенальти и 2 удаления
Юрій Семенюк 139
Черный кот выбежал на футбольное поле в Нью-Йорке и прервал игру: забавное видео
5 ноября 23:24 Черный кот выбежал на футбольное поле в Нью-Йорке и прервал игру: забавное видео
Юрій Семенюк 68
Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
5 ноября 21:12 Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
Вісент Луїс 108
Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
5 ноября 19:14 Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
Андрій Тудовші 64
Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
5 ноября 07:50 Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
Станіслав Безушко 123
Новости
Больше новостей
Залиште відгук