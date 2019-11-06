Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Динамо Загреб – Шахтер: смотреть онлайн матч 6 ноября 2019 – ЛЧ
Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" играет матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Онлайн-трансляция матча 6 ноября – на сайте Спорт24.

Перед этим матчем у обеих команд довольно неоднозначная ситуация. Обе победили "Аталанту", проиграли "Манчестер Сити", а матч между ними в Харькове закончился вничью 2:2. Поэтому набрав по четыре очка, обе команды делят второе-третье место в турнирной таблице. Поэтому победитель этой пары в матче в Загребе будет главным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (первое место в группе, скорее всего, займет "Мансити").

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Перед этой игрой состоялся матч юношеских команд. Минимальную победу одержали футболисты "Динамо".

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Шахтер Футбол
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