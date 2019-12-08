Динамо – Заря: где смотреть центральный матч тура УПЛ

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Динамо – Заря: где смотреть

8 декабря киевское "Динамо" примет "Зарю" в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги. Украинские зрители могут посмотреть матч по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины показывает канал "2+2". Именно на нем и состоится трансляция в прямом эфире матча "Динамо" – "Заря". Начало трансляция в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

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Традиционно матчи будут показаны на двух Youtube-каналах. Первый – это FootballHub, который осуществляет трансляцию с канала "2+2". Еще одну трансляцию можно будет посмотреть на официальном ютуб-канале ФК "Динамо". Она будет расширена – с комментариями перед матчем и включением со стадиона.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Заря" состоится и на сайте Спорт24. Она будет доступна за 15-20 минут до начала игры.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Заря Динамо
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