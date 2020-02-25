Динамо – Заря: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" станет центральным в 19 туре чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Заря". Начало трансляции в 18:30.

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Игру "Динамо" – "Заря" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.

Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Черноморец" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 18:00.

Поединок 19 тура чемпионата Украины "Динамо" – "Заря" состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Виталий Романов. Сейчас команды в турнирной таблице разделяет 10 очков. "Динамо" удерживает вторую позицию, а "Заря" – четвертую.