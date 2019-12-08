"Заря" в зрелищном матче победила "Динамо", которое доигрывало вдесятером: видео

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило луганской "Заре" в 17 туре украинской Премьер-лиги – 1:2.

Динамо – Заря 1:2

Голы: Вербич, 22 – Михайличенко, 6, Хомченовский,56

Удаление: Кадар, 56 (Динамо)

Смотрите также: Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

"Заря" с первых минут пошла в атаку и могла открыть счет уже на 2-й минуте – Громов слева ворвался в штрафную "Динамо" и сделал передачу на линию вратарской на Кабаева, который расстреливал ворота и попал в перекладину.

Тем не менее, луганчане смогли перевести свое стартовое преимущество в забитый гол. На 6-й минуте тот же Громов получил мяч на левом фланге в гордом одиночестве, после чего отпасовал на вход в штрафную Михайличенко, который убрал Попова на замахе и пробил под Бойко – 0:1.

После забитого мяча "Заря" продолжила прессинговать ворота "бело-синих", уже и пятки пошли в ход в штрафной "Динамо". Кочергин стрелял с левого фланга, Громов промахнулся пятой, а Хомченовский отправил мяч над перекладиной.

Однако на 22-й минуте счет в матче стал равным. Кендзера с правого фланга навесил точно на голову Вербича, который находился между двумя защитниками, и словенец пробил точно в угол – 1:1.

Через 10 минут уже и "Динамо" могло выходить вперед. Попов дал отличную передачу из-за пределов штрафной и Вербич снова пробивал головой, а Шевченко поймал намертво мяч после удара практически в упор. Также в первом тайме можно отметить момент киевлян, когда Цыганков подал со штрафного с левого фланга, а Беседин головой отправил мяч в верхний каркас ворот.

Смотрите также: "Десна" забила "Карпатам" 6 голов и продолжила неудачную серию "львов" до 10 матчей: видео

Во второй половине матча события развернулись еще более драматично для "Динамо". На 52-й минуте вторую желтую получил Кадар за жесткий прием Громова на бедро в центре поля и оставил свою команду в меньшинстве.

А уже через 4 минуты после этого "Заря" во второй раз в матче вышла вперед – Михайличенко сделал заброс в ход Хомченовскому, который ворвался в штрафную, на замахе обыграл Кендзеру и с угла вратарской нанес точный удар – 1:2.

На 72-й минуте "Динамо" имело прекрасную возможность сравнять счет в матче, но опять перекладина спасла луганчан. Де Пена приложился головой после навеса Сидорчука от левого угла штрафной и попал в верхний каркас ворот Шевченко.

Также и "Заря" под конец матча могла забить третий мяч. Дальний удар Кочергина заставил трястись верхний каркас ворот Бойко. Интересно, что это попадание в перекладину стало четвертым в этом поединке (по 2 в каждой команды).

Таким образом, "Заря" впервые с 2017 года победила "Динамо" и с 34-ю очками поднялась на 2 место УПЛ. "Бело-синие" опустились на 4 место (33 балла).

Динамо – Заря видеообзор матча