Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" в субботу, 11 мая, можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.
Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция поединка доступна с 16:40.
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До этого матча "Динамо" набрало 61 очко и занимает второе место, проигрывая "Шахтеру" 9 очков. "Заря" – четвертая и практически потеряла шансы завоевать бронзовые награды чемпионата Украины.
Предыдущая игра между клубами в Киеве завершилась разгромной победой "Динамо" 5:0. В Запорожье "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:2, находясь часть матча в меньшинстве.
Источник: 24 канал
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