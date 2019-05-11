Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Динамо - Заря онлайн трансляция 11.05.2019 - смотреть матч УПЛ
Динамо – Зоря онлайн трансляция

Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" в субботу, 11 мая, можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция поединка доступна с 16:40.

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Александрия

 

До этого матча "Динамо" набрало 61 очко и занимает второе место, проигрывая "Шахтеру" 9 очков. "Заря" – четвертая и практически потеряла шансы завоевать бронзовые награды чемпионата Украины.

Предыдущая игра между клубами в Киеве завершилась разгромной победой "Динамо" 5:0. В Запорожье "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:2, находясь часть матча в меньшинстве.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Заря
Источник: 24 канал
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