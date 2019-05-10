Динамо – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в субботу, 11 мая, на НСК "Олимпийский" будет принимать луганскую "Зарю". Обе команды довольно неудачно провели прошлые матчи – киевляне сыграли вничью с "Александрией", а "Заря" уступила "Мариуполю".

Прогноз на матч "Динамо" – "Заря"

Несмотря на неудачную игру против "Александрии" в предыдущем туре, именно "Динамо" является фаворитом этой встречи. На стороне киевлян поддержка родных трибун. А также возвращение игроков после дисквалификации.

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Но и "Заря" не такой простой соперник, как может показаться. Команда проиграла предыдущий матч "Мариуполю", чем ухудшила свои шансы на четвертое место, дающее право сыграть в лиге Европы следующего сезона. Поэтому луганчанам нужно зарабатывать очки. В том числе и в матче против "Динамо".

Прогноз "Фаворит спорт"

Эксперты из "Фаворит спорт" отдали предпочтение в этом матче "Динамо". Коэффициент на победу киевлян – 1,45. На то, что "Заря" сумеет выиграть – коэффициент 7,00. Ничья в матче – 4,55.

При этом букмекеры считают, что в матче будет забито 2-3 гола. Например, коэффициент на ставку "тотал матча больше 2,5" – 1,91, в то время как на "тотал матча меньше 2,5" принимают с коэффициентом 1,90. При этом относительно гола в ворота "Зари" почти нет сомнений – "индивидуальный тотал" Динамо "более 0,5" – лишь 1,09. Зато на гол "Зари" в этом матче (индивидуальный тотал "Заря" больше 0,5) – до 1,79.

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Прогноз 1xbet

Аналогичная ситуация относительно коэффициентов на матч и в 1xbet. Здесь победу "Динамо" принимают с коэффициентом 1,46. Победа "Зари" – 6,85. Ничья в матче оценена в 4,6.

Ставка на то, что обе команды забьют в этом матче – 2,085. На то, что такого не будет – 1,82.

Прогноз PariMatch

Букмекеры с PariMatch дают высокий коэффициент на победу "Зари" – 7,20. "Динамо" же коэффициент не слишком отличается – 1,44. Ничья – 4,60.

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Что касается голов, то ожидается, что футболисты будут забивать как и в первом, так и втором таймах. Ставка на то, что зрители на трибунах НСК "Олимпийский" увидят голы в обоих таймах – 1,77. Что этого не произойдет – 2,05. При этом более вероятным является гол именно во втором тайме – 1,25 на такое событие. На гол в первом тайме – 1,39.

Матч "Динамо" – "Заря" состоится в субботу, 11 мая. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 17:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.