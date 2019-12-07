Динамо – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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Динамо – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины / zarya-lugansk.com

В воскресенье, 8 декабря, состоится центральный матч 17 тура чемпионата Украины. Киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в противостоянии.

Динамо – Заря: прогноз

Сейчас команды являются конкурентами за второе место. Киевляне в этом сезоне демонстрируют крайне нестабильную игру, чем и пытаются воспользоваться такие клубы как "Заря", "Десна" и "Александрия".

Луганский клуб под руководством Виктора Скрипника демонстрирует привлекательный футбол. 31 очко за 16 туров позволяет "Заре" держаться в группе лидеров и быть претендентом на еврокубковую осень 2020.

Примечательно: "Динамо" официально усилилось бельгийским форвардом

Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" является фаворитом поединка на НСК "Олимпийский". Победу "бело-синих" специалисты оценивают коэффициентом 1,41. Коэффициент на то, что киевляне выиграют с разницей в один мяч – 3,80.

"Заря" является так называемым андердогом. Вероятную победу команды Виктора Скрипника оценили коэффициентом 7,30. Больше шансов, что "Заре" удастся сыграть с киевлянами вничью – 4,95.

Прогноз Pari Match

"Динамо" имеет беспроигрышную серию на своем поле с 5 поединков. В этих матчах "бело-синие" забили 11 голов. Коэффициент на то, что "Динамо" победит и ТВ 2.5 – 1,86. Если же киевляне получат победу и ТМ 2,5 – коэффициент 4,60.

"Заря" очень неуступчивая команда, которая играет в открытый футбол. Коэффициент на то, что "мужики" не проигрывают и ТМ 2.5 – 5.20. Если же "Заря" победит и ТВ 2.5 – коэффициент 9,90.

Прогноз 1xbet

Последние две встречи команд завершились ничьими. В Киеве был зафиксирован счет 1:1, а в Запорожье – 2:2. Коэффициент на то, что команды разойдутся ничьей 1:1 – 9,5.

Популярным является счет противостояния победа "Динамо" 2:0. Коэффициент на этот результат – 7,5. А "Заря" в Киеве побеждала с результатом 1:2 и 0:1. Коэффициент, что матч завершится героизмом луганчан с результатом 1:2 – 20.

Обзор матча "Динамо" – "Заря" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Заря
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