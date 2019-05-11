"Динамо" упустило победу над "Зарей" и пустило луганчан в зону еврокубков: видео

Киевское "Динамо" в матче 28 тура УПЛ не смогло победить луганьску "Зарю", пропустив гол в конце матча.

Динамо – Заря 1:1

Голы: Русин, 11 – Силас, 90+3

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Киевлянам удалось выйти вперед благодаря быстрому голу. Назарий Русин на 11 минуте забил во втором матче подряд. Цыганков прострелил и Русин сыграл на опережение в штрафной в одно касание – 1:0.

В конце первого тайма "Динамо" просто потеряли идеальный момент, чтобы удвоить счет во встрече. Тот же Русин выходил один на один после передачи Буяльского, но запорол момент – пробил в Шевченко.

Также в первом тайме произошло и досадное событие. Тамаш Кадар получил повреждение и не смог продолжить игру. Он самостоятельно ушел с поля, но видимо проблема таки серьезная.

Вторая половина встречи подарила зрителям меньше зрелища, однако, Русин не переставал феерить в этом противостоянии. На 59 минуте Де Пена вывел Назария один на один – и снова Шевченко спас ворота после удара динамовца. Очень великолепную игру продемонстрировал голкипер луганчан в этом матче.

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В конце игры "Заря" все же вырвала ничью в этом матче. На 90+3 минуте Силас прицельно пробил со штрафного и забил. Бойко доставал до мяча, но зацепиться за него нормально не смог – 1:1.

В итоге, "Динамо" с 62-я баллами уверенно шагает к серебряным медалям в чемпионате Украины. "Заря" поднялась на 4 место (39 очков) и попала в зону еврокубков.

Динамо – Заря – видеообзор матча

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