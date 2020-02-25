"Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" свой матч 19-го тура УПЛ сыграли только в понедельник, 25 февраля. В этой игре киевляне получили более чем убедительную победу, разгромив соперника.

Динамо – Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Для "Динамо" это был третий официальный матч в 2019 году. Перед тем киевляне удачно выступили в 1/16 финала Лиги Европы, пройдя греческий "Олимпиакос". После ничьей 2:2 на выезде, дома "Динамо" на переполненном НСК "Олимпийский" победило 1:0 и вышло в 1/8 финала. Там их соперником будет английский "Челси".

Читайте также: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Челси"

Для "Зари" это был первый официальный матч в 2019 году. Поэтому команда только "входила" в сезон.

Начали команды довольно осторожно. В начале они "присматривались" друг к другу. Больше опасности создавали гости – старались Будковский и Хомченовский. Но игрокам не хватало точности.

Ключевым в матче стал отрезок между 34-й и 38-й минутами, когда "Динамо" удалось отличиться дважды. Сначала Шапаренко из центра поля отдал пас на фланг на Цыганкова. И он же замкнул его на дальней штанге после прострела партнера, опередив Литвина. А через четыре минуты гол-шедевр забил Вербич. Словенец обыграл на фланге двух соперников, вошел в штрафную и мощно пробил еще из под двух игроков в дальний угол ворот Фелипе Луиса. Бразильский вратарь до мяча не дотянулся.

Еще до перерыва "Динамо" сделало счет разгромным. Вербич навесил на дальнюю штангу, а там сразу двое игроков "Динамо" пытались переправить мяч в ворота "Зари". Удалось это Шапаренко, который оформил дубль. При этом мяч попал во вратаря луганской команды, и уже с ним влетел в ворота.

Читайте также: Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео

Такой ход матча не слишком понравился главному тренеру "Зари" Юрию Вернидубу. Поэтому уже в перерыве он заменил сразу двух игроков – вместо Лунева и Силаса вышли Кабаев и Арвеладзе.

Во втором тайме дубль оформил и Вербич. Полузащитник поймал мяч после неудачного выноса мяча соперниками и пробил в противоход вратарю.

Свой дебютный гол в чемпионате Украины в первом матче забил и Соль. До этого не слишком заметный испанец головой замкнул навес от Кендзера. Голевую же атаку разыграл Алибековв, который заменил Цыганкова. Самого Соля вскоре заменит Русин.

"Заря" же свои возможности продолжила терять. Особенно опасным был момент в Хомченовского. Но полузащитник с близкого расстояния запустил мяч выше ворот. А отличиться Караваеву в конце матча помешал подкат Миколенко. При этом защитник "Динамо" мог получить травму в этом эпизоде.

"Динамо" победило "Зарю" и осталось на втором месте в турнирной таблице. Луганская команда же осталась четвертой.