"Динамо" снова оштрафовали за действия болельщиков
Киевское "Динамо" снова заплатит денежный штраф за действия своих болельщиков во время выездного матча чемпионата Украины. "Динамо" оштрафовали за действия фанатов на игре 18 тура УПЛ с "Десной".
26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого было принято решение оштрафовать "Динамо".
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"Динамо" за неподобающее поведение болельщиков получило штраф в размере 300 тысяч гривен.
Ранее киевский клуб был обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен за скандал на матче с "Шахтером" в Харькове. Как известно, из сектора киевлян звучали расистские выкрики.
А вот "Десна" за неподобающее поведение своих болельщиков на игре с "Динамо" должна заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.
Кроме того, фанатский сектор черниговцев будет закрыт на следующем домашнем матче УПЛ.
КДК УАФ наказал и игрока "Днепр-1" Александра Назаренко. За удаление в матче 18-го тура УПЛ против "Александрии" Назаренко отстранен на один матч УПЛ. На еще одну игру Александр отстранен условно.