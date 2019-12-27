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"Динамо" снова оштрафовали за действия болельщиков

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Сектор фанов "Динамо" на игре с "Десной" / facebook.com/pg/wbc.kyiv

Киевское "Динамо" снова заплатит денежный штраф за действия своих болельщиков во время выездного матча чемпионата Украины. "Динамо" оштрафовали за действия фанатов на игре 18 тура УПЛ с "Десной".

26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого было принято решение оштрафовать "Динамо".

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"Динамо" за неподобающее поведение болельщиков получило штраф в размере 300 тысяч гривен.

Ранее киевский клуб был обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен за скандал на матче с "Шахтером" в Харькове. Как известно, из сектора киевлян звучали расистские выкрики.

А вот "Десна" за неподобающее поведение своих болельщиков на игре с "Динамо" должна заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, фанатский сектор черниговцев будет закрыт на следующем домашнем матче УПЛ.

КДК УАФ наказал и игрока "Днепр-1" Александра Назаренко. За удаление в матче 18-го тура УПЛ против "Александрии" Назаренко отстранен на один матч УПЛ. На еще одну игру Александр отстранен условно.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: ФК Десна УПЛ Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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