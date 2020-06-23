Лидер луганской "Зари" Богдан Михайличенко отказался от трансфера в донецкий "Шахтер". Воспитанник "Динамо" предпочел перейти в европейский клуб.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Шахтер" рассматривал приобретение Богдана Михайличенко.

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Михайличенко остался верен "Динамо"

"Шахтер" интересовался Михайличенко, по моим данным, но игрок отказался вести переговоры, потому что он не хотел переходить в команду, которая является историческим соперником его родного клуба", – сказал Спиваковский.

Сообщается, что Михайличенко имеет хорошие шансы перейти в бельгийский "Андерлехт".

Соответствующую информацию подтвердил журналист Роман Бебех.

Карьера Михайличенко

23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо".

Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.

В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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