Директор "Арены Львов" назвал сумму аренды стадиона: на матчи сборной она возрастает втрое

Сборная Украины по футболу иногда проводит свои матчи на "Арене Львов". Директор стадиона Юрий Майборода в эксклюзивном интервью Спорт24 рассказал, во сколько обходится один матч и как выживает сооружение.

По словам Юрия Майбороды, по итогам третьего квартала 2019 года "Арена Львов" операционно вышла в плюс. Все благодаря двум матчам на стадионе, а также четырем концертам. которые здесь провели.

У нас нет клуба, который бы играл постоянно, но играют национальные сборные. Это нам способствует в значительной степени. И теперь играет "Александрия", которая еще будет иметь два матча. Скоро молодежная сборная сыграет матч (игра запланирована на 15 ноября, соперником будет команда Дании U-21 – Спорт24). На следующий период планируем так, чтобы национальные сборные (разного возраста) играли здесь чаще. Если клубы не придут. Хотя так объективно складываются обстоятельства, что если на стадионе "Украина" начнется реконструкция, то "Карпатам" и ПФК "Львов" надо где-то играть. Сейчас для них это вопрос цены игры.

По итогам прошлого года мы посчитали среднюю стоимость одного матча (учитывая абсолютно все расходы) – это около 465 тысяч гривен. Мы сейчас даже не декларируем такой цены за один матч, хотим хотя бы половину. Но клубам трудно и эту сумму заплатить. ФК "Львов" сыграл только две игры. Мы понимаем и нацелены на то, что здесь должен быть футбол. Для этого стадион и строили. Но учитывая, что это государственное предприятие, где работают люди, его надо поддерживать, то мы вынуждены привлекать различные направления и наращиваем количество событий. Задачи коммерческого отдела постоянно увеличивать количество различных мероприятий на арене,

– рассказал Юрий Майборода.

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При этом он отметил, что стоимость аренды стадиона для матчей чемпионата, еврокубков и выступлений сборной Украины является разной.

"Все условия, по которым проводится мероприятие, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению. Даже то, что я назвал среднюю стоимость матчей прошлого года, – это не очень корректно в отношении наших партнеров. Но мы на самом деле идем по этому пути. Мы поставили перед собой такую цель: если стадион на концерте полностью заполнен, то мы хотим получить один миллион гривен. Мы его еще не получаем, но движемся в этом направлении", – отметил директор "Арены Львов".

На вопрос о том, может ли цена для каждого клуба быть разной, Юрий Майборода дал утвердительный ответ.

Стоит также добавить, что в 2018 году была информация о цене в 180-220 тысяч гривен за аренду стадиона на матч.

"В чемпионате Украины примерно такие границы и остались. На матчи сборных и еврокубки в 2-3 раза больше. Поэтому мы заинтересованы в матчах международного уровня. Чем их больше, тем больше доход", – подытожил Юрий Майборода.

Читайте вскоре на Спорт24 большое интервью с Юрием Майбородой про "Арену Львов".