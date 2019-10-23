Директор "Арены Львов" рассказал о бешеном долге стадиона и других проблемах сооружения

"Арена Львов" является довольно проблемным объектом. За ней числится немалый долг, а само сооружение требует доработок. О проблемах стадиона и его долгах рассказал директор "Арены Львов" Юрий Майборода в интервью Спорт24.

Читайте также: "Арена Львов" – это как Mercedes, у которого колеса спущены и двигатель не работает, – директор стадиона

Проблема стадиона с обогревом и электроснабжением

Одна из проблем стадиона – обогрев газона. Весной 2019 года на "Арене Львов" постелили новый газон. На это потратили 7 миллионов гривен, которые выделили из государственного бюджета. Однако обогрев газона не вошел в эту сумму.

"Около 2 миллионов гривен потратили на подогрев и освещение. И это только тогда, когда готовили поле к игре с Сербией. Поэтому попали в долги по электроэнергии. Рассчитываем на помощь, чтобы погасить долги", – рассказал Юрий Майборода.

Долги стадиона и приватизация

Еще одна проблема – это долги, которые "висят" на стадионе. Это, по словам Юрия Майбороды, вряд ли даст возможность приватизировать стадион, если его таки решат отдать в частные руки.

На данном этапе в рамках действующего законодательства приватизировать ГП "Арена Львов" выглядит нереальным. Почему? Потому что здесь такие шлейфы долгов, что ни одному частнику или областному совету, который имел намерения, это не разумно. На нас висит заем 717 миллионов гривен, который мы не брали, а нам его передали. Эти долги никуда не денутся. Поэтому забирать надо с долгами, а таких не найдется. Еще надо вкладывать в достройку и решать кучу других проблем,

– отметил Юрий Майборода.

Читайте также: Директор "Арены Львов" назвал сумму аренды стадиона: на матчи сборной она возрастает втрое

Почему еще стадион может прекратить работу

"Есть очень важная проблема: мозговой центр стадиона – центры обработки данных. Здесь таких два. Один из них работает. Второй служил донором для первого, но уже не работает. Остался только один, который управляет всеми системами на стадионе (безопасности, противопожарными, жизнеобеспечения и другими). Они были запущены в 2011 году. Учитывая то, что технологии развиваются очень быстро, то наш ЦОД это уже не вчерашний, а позавчерашний день. Он устарел как морально, так и физически. Состояние очень угрожающее. Есть два пути выхода из ситуации. Первый, лучший, заменить старый на новый. Цена вопроса 10– 12 миллионов долларов. Это выглядит нереально, хоть и выглядит правильно. Другой путь решения – поддерживать жизнедеятельность системы, меняя отдельные части и узлы. Таким образом ЦОД проработает еще 4-5 лет. Цена вопроса – примерно 10 миллионов гривен. Здесь уже можно о чем-то говорить. Это проблема которую надо решать, потому что если он сломается, то остановится работа стадиона. Мы эти проблемы декларируем перед министерством и ждем помощи", – рассказал Юрий Майборода.