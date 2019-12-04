Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов подробно рассказал о том, чего следует ожидать от запуска телеканала "Футбол 3".

По словам Денисова, канал "Футбол 3" заработает со следующего календарного года. Там будет часть того контента, который присутствует на каналах "Футбол 1/2".

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Нельзя сказать, что канал "Футбол 3" – это кардинально новый продукт, это продолжение нашей семейной традиции каналов "Футбол". На новом канале будет часть контента, который есть на каналах "Футбол 1/2", поскольку все не может уместиться на двух каналах. Могу анонсировать, что будут новые лиги и турниры. Пока не могу их назвать, потому что нет печати на договорах. Но они будут обязательно. Эти лиги распределятся так, чтобы был соблюден определенный баланс.

"Когда заключалися контракты на трансляцию Евро, мы не знали, будет там играть сборная Украины – права мы покупали в 2017 году. Все оказалось идеально и для нас, и для Украины. Сборная классная, едет на Евро-2020. Мы делаем большую ставку на этот турнир, и для нас это вызов – как мы сможем показать и национальную команду страны, и сам турнир", – сказал директор ТК "Футбол".

К слову, на сегодняшний день ТК "Футбол" является официальным транслятором в Украине чемпионатов Украины, Италии, Германии, Испании, Франции и Бельгии, а также части матчей еврокубковых турниров и матчей чемпионата Европы 2020 года.