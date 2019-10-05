Дисциплинарный комитет строго наказал клуб Второй лиги за брошенную фаном в лайнсмена бутылку

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ФК "Энергия" оштрафован
ФК "Энергия" оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал "Энергию" на 25 000 гривен.

Причиной штрафа является брошенная болельщиком в бокового арбитра пластиковая бутылка в матче 11-го тура группы Б Второй лиги с "ВПК-Агро" (2:4).

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Клуб из Новой Каховки намеревался потратить эти средства на покупку аппаратуры, необходимой для организации прямых трансляций матчей.

Личность злоумышленника выясняют правоохранительные органы.

Ранее Спорт24 писал, что львовский "Рух" был оштрафован за отказ играть мячами Select в матчах Первой лиги 2019/20.

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Теги: Спорт Футбол
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