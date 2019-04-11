Дисциплинарный комитет вынес суровое наказание Гармашу за удар Мораеса

Футболист "Динамо" Денис Гармаш пропустит матчи УПЛ из-за прямой красной карточки в игре Кубка Украины с "Шахтером" (1:1, 3:4 по пен.).

Как сообщает FootBoom, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, кроме прочего, был рассмотрен вопрос о дисквалификации полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша.

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КДК принял решение дисквалифицировать Гармаша на четыре матча – бан распространяется на все турниры, а не только на Кубок Украины.

Таким образом, Денис пропустит украинское классико "Динамо" – "Шахтер", а также матчи против "Мариуполя", ФК "Львов" и "Александрии".

Спорт 24 писал, что Денис Гармаш в кубковом четвертьфинальном поединке ударил головой Жуниора Мораеса, за что получил красную карточку. Удаление в составе "Шахтера" также заработал и Мораес, а в итоге "горняки" прошли дальше, победив лишь в серии пенальти.

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