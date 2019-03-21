Дисквалифицированный игрок сборной Португалии может сыграть против Украины

Полузащитник Сборной Португалии Данилу Перейра может сыграть против сборной Украины в матче квалификации Евро-2020. Несмотря на то, что в предыдущем матче игрок получил красную карточку.

По данным местного издания Record, Данилу Перейра был удален в матче Лиги наций между Португалией и Польшей. Руководство португальской федерации футбола обратилось за разъяснением ситуации к УЕФА о дисквалификации игрока. В УЕФА решили, что одноматчевая дисквалификация игрока будет распространяться только на матчи Лиги наций. Поэтому свое неминуемое наказание Перейра отбудет в полуфинале Лиги наций-2018/2019 против Швейцарии, который состоится 5 июня.

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Таким образом Перейра сможет сыграть против сборной Украины в пятницу, 22 марта. Матч в Лиссабоне начнется в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.