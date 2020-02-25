Дисквалификация Беседина: когда нападающий "Динамо" сможет тренироваться и вернется на поле
Стало известно, когда нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин сможет вернуться к футболу. 23-летний футболист дисквалифицирован на год за проваленный допинг-тест.
19 декабря 2019 года начался срок дисквалификации Артема и он прекратил любую футбольную деятельность.
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Журналист Игорь Цыганик на ютуб-канале Football Hub сообщил, что 19 декабря 2020 года закончится срок дисквалификации Беседина.
По информации журналиста, с 19 октября 2020 года Артем сможет тренироваться с "Динамо", чтобы готовиться к сезону.
Также Цыганик сообщил, что Беседину отказались открывать допинг-пробу B. Существовал риск, что УЕФА дисквалифицирует Артема на более длительный срок, если проба B также окажется положительной.
Кроме того, по словам Цыганика, "Динамо" и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могут подать апелляцию на решение УЕФА.
Если "Динамо" будет требовать сокращения дисквалификации, то WADA – увеличения. Пока информации об апелляции нет.
- Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме". "Динамовцу" грозила дисквалификация на четыре года.
- В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб перезаключил контракт с Бесединым на четыре года.