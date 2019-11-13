Дисквалификацию спортсменов за употребление кокаина и марихуаны хотят сократить

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет пересмотреть свои наказания спортсменам за употребление наркотиков.

WADA утвердила планы сокращения продолжительности запретов на употребление рекреационных наркотиков, утверждая, что вещества часто не имеют эффекта, что повышает эффективность. В первую очередь речь идет о кокаине и марихуане.

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В рамках пересмотренного антидопингового кодекса, который будет введен в 2021 году, запрет на "злоупотребление наркотиками" сократится до максимум трех месяцев. Пока же WADA запрещает употреблять кокаин и марихуану в соревновательный период, на сегодня за нарушение правил предусмотрено наказание сроком на 4 года.

Но стоит заметить, что дисквалификация на три месяца будет лишь в том случае, если спортсмен сумеет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. При этом, если спортсмен пройдет программу реабилитации, то срок дисквалификации могут сократить до одного месяца.

Если спортсмен не сможет доказать, что целью использования запрещенных веществ не было улучшение спортивных показателей, нарушение будет считаться преднамеренным, срок дисквалификации составит 2 года.

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Новые правила начнут действовать с 2021 года.