Британский футболист и модель Дэвид Бекхэм решил попробовать свои силы в кулинарии. Во время карантина игрок практиковался с дочкой на кухне.

Об этом сообщил Бекхэм в своем Instagram. Он уже ведет переговоры с Netflix и BBC о создании кулинарного шоу, пишет The Sun.

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Кулинарный проект от Бекхэма

Главным вдохновением футболиста стал один из самых известных шеф-поваров мира Гордон Рамзи.

Форматом шоу будет заниматься медиакомпания Бекхэма Studio 99. Как отмечает сам футболист, его любимое дело – приготовление разнообразных блюд.

Перед реализацией такой идеи футболист посоветовался с Рамзи, чтобы узнать все детали таких проектов.

Залогом успеха проекта должно стать и то, что футболист имеет огромное влияние в соцсетях, которое станет движущей рекламной силой для шоу. В Instagram Бекхэма 63 миллиона подписчиков.

В прошлом году Бекхэм объявил, что Studio 99 будет выпускать документальные фильмы, шоу и другие форматы. Разрабатывается множество проектов, в том числе с самим Дэвидом, охватывающих спорт, путешествия и моду.