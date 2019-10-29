Непобедимый американец проведет дебютный поединок в дивизионе Ломаченко

Экс-чемпион мира в полулегком весе Джервонта Дэвис официально дебютирует в легком весе в поединке против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Эту информацию подтвердил сам Джервонта Дэвис в Twitter.

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Поединок пройдет 28 декабря в Атланте. На кону боя будет стоять звание регулярного чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

My Christmas present from me to y’all. See you soon Atlanta, GA! DEC 28th #TheONE pic.twitter.com/iJtUk2QPV7 — Gervonta Davis (@Gervontaa) 28 октября 2019 г.

Последний бой американец провел в конце июля, когда нокаутом победил панамца Рикардо Нуньеса и защитил чемпионский титул WBA. В сентябре стало известно, что Джервонта поднялся в весовой категории и отказался от звания чемпиона мира по версии WBA в первом легком весе.

Гамбоа в июле нынешнего года во втором раунде нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтою Дэвисом. Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Пока свой последний бой Джервонта провел 28 июля и победил панамца Рикардо Нуньеса. Ломаченко 31-го августа решением судей одолел Люка Кэмпбелла.