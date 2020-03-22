Дэвис посмеялся и спародировал ритуал украинца Ломаченко: видео
Чемпион мира по версии WBА в 2019 году Джервонта Дэвис увидел ритуал украинского боксера Василия Ломаченко и решил спародировать его, записав это на видео.
Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) во время тренировки спародировал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
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Украинец перед своими поединками подпрыгивает в углу ринга, это уже стало его ритуалом.
Ритуал Ломаченко
За плечами украинца на текущий момент чемпионства в трех дивизионах и если ему удастся победить Теофимо Лопеса, то Ломаченко с четырьмя поясами станет абсолютом легкого веса.
Главное достижение Дэвиса в карьере – чемпионский пояс в весовой категории 59 кг.
Дэвис решил посмеяться и снял пародию на этот ритуал украинца.
Ритуал Ломаченко в исполнении Дэвиса смотрите видео:
- Профессиональную карьеру боксера начал в 2013 году.
- В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.
- Также боксер имеет фамилию "Танк" и славится скандалами и провалившимися взвешиваниями. Если Ломаченко обычно молчалив и скромен, то Джервонта – это полная противоположность. Именно по этой причине такой поединок вызовет огромный ажиотаж у публики, если он состоится.
- Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший, что делает их противостояние еще более интересным.
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