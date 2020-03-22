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Дэвис посмеялся и спародировал ритуал украинца Ломаченко: видео

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Чемпион мира по версии WBА в 2019 году Джервонта Дэвис увидел ритуал украинского боксера Василия Ломаченко и решил спародировать его, записав это на видео.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) во время тренировки спародировал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Украинец перед своими поединками подпрыгивает в углу ринга, это уже стало его ритуалом.


Ритуал Ломаченко

За плечами украинца на текущий момент чемпионства в трех дивизионах и если ему удастся победить Теофимо Лопеса, то Ломаченко с четырьмя поясами станет абсолютом легкого веса.

Главное достижение Дэвиса в карьере – чемпионский пояс в весовой категории 59 кг.

Дэвис решил посмеяться и снял пародию на этот ритуал украинца.

Ритуал Ломаченко в исполнении Дэвиса смотрите видео:

  • Профессиональную карьеру боксера начал в 2013 году.
  • В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.
  • Также боксер имеет фамилию "Танк" и славится скандалами и провалившимися взвешиваниями. Если Ломаченко обычно молчалив и скромен, то Джервонта – это полная противоположность. Именно по этой причине такой поединок вызовет огромный ажиотаж у публики, если он состоится.
  • Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший, что делает их противостояние еще более интересным.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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