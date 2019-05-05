Дюрант и Харден набрали почти сто очков в ожесточенном матче "Хьюстона" с "Голден Стейт": видео

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Кевин Дюрант и Джеймс Харден
Кевин Дюрант и Джеймс Харден / GETTY IMAGES

"Хьюстон" победил "Голден Стейт" в третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА. "Рокетс" благодаря победе повели в серии со счетом 2:1.

Хьюстон – Голден Стейт 126:121 (25:26, 33:23, 33:35, 21:28, 14:9)

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В первой четверти инициативой владели баскетболисты "Уорриорс", которые сумели нарастить преимущество до 9 очков. Однако ближе к концу четверти "Рокетс" ликвидировали отставание до одного балла. С начала второй 12-минутки игроки "Хьюстона" вышли вперед и лидировали до последней четверти. "Рокетс" разгромили гостей во второй четверти и ушли на большой перерыв с +9.

В третьей 12-минутке преимущество хозяев паркета достигло +13, но "Голден Стейт" вовремя вернулся в игру и начал сокращать отставание. В последней четверти "Уорриорс" не только сравняли счет, но даже вышли вперед.

По итогам четырех четвертей команды не смогли выявить победителя, а затем дело перешло к овертайму. В течение отведенных пяти минут более успешными были именно "Рокетс", которые и праздновали вторую победу в серии.

Самым результативным игроком матча оказался форвард гостей Кевин Дюрант, который набрал 46 очков, отдал 6 результативных передач и сделал 3 подбора. В составе "Рокетс" больше всего очков набрал неудержимый Джеймс Харден – 41 очко, 6 результативных передач и 8 подборов.

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Теги: Спорт Новости Спорта NBA Баскетбол
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