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Длинноволосый Де Брюйне и брутальний Ибрагимович: как будут выглядеть футболисты после карантина

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Криштиану Роналду: до и после карантина / instagram.com/brfootball

В известном профиле в инстаграме Bleacher Report Football опубликовали фото футболистов и пошутили над их внешним видом до и после карантина.

Так, первыми кого разыграли стали Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Эрлинг Голанд, Златан Ибрагимович и Томас Мюллер.

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Большинство из них отпустили длинные бороды и волосы. Владельцы профиля очень рассмешили футбольных болельщиков.

1 марта против 1 апреля,
– прокомментировали фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March 1 vs. April 1

Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Фанаты начали писать, что было бы интересно увидеть вживую футболистов с таким внешним видом. Возможно, такое изменение имиджа кому-то было бы по душе.

Добавим, что сейчас все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Когда именно возобновятся все соревнования пока неизвестно.

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Автор: София Кулай
Теги: Криштиану Роналду Новости Спорта Спорт Футбол
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