Длинноволосый Де Брюйне и брутальний Ибрагимович: как будут выглядеть футболисты после карантина
В известном профиле в инстаграме Bleacher Report Football опубликовали фото футболистов и пошутили над их внешним видом до и после карантина.
Так, первыми кого разыграли стали Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Эрлинг Голанд, Златан Ибрагимович и Томас Мюллер.
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Большинство из них отпустили длинные бороды и волосы. Владельцы профиля очень рассмешили футбольных болельщиков.
1 марта против 1 апреля,
– прокомментировали фотографии.
Фанаты начали писать, что было бы интересно увидеть вживую футболистов с таким внешним видом. Возможно, такое изменение имиджа кому-то было бы по душе.
Добавим, что сейчас все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Когда именно возобновятся все соревнования пока неизвестно.
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