Для меня важно играть в Ла Лиге, – Лунин о переходе в "Вальядолид"

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Реал"

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал аренду в "Вальядолид".

Слова вратаря цитирует клубная пресс-служба.

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Рад оказаться здесь. Хорошо, когда есть конкуренция. В "Леганесе" и "Реале" она тоже была, это помогает мне расти.

Важно играть в первом дивизионе, это мотивирует, поэтому я благодарен клубу. Любой игрок хочет играть за свою национальную сборную, я тоже,
– сказал Лунин.

Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин также провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл только в семи матчах.

"Вальядолид" в прошлом сезоне занял 16-е место в чемпионате Испании. За место в основном составе "Вальядолида" 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.

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Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
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