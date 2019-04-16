Для нас, украинцев, Россия – агрессор, – футболист откровенно высказался о войне на Донбассе

27-летний украинский футболист нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола назвал Россию агрессором.

Форвард казахстанского "Кайрата" отметил, что его отношения с россиянами существенно изменились. На это повлияла аннексия Крыма и боевые действия на Донбассе.

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"Во время событий на Майдане в 2014-м я прилетел в Киев сразу после расстрела снайперами ребят. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой все на это смотрели, и она говорила: "Куда ты едешь?" Страшно. Никто не понимал, что происходит. Обидно, что все так получилось. Что идет война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще.

Отношения с россиянами изменились? Конечно, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Напролет. Для нас, украинцев, Россия – агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идет противостояние. Играть в России, как Ракицкий? У него другая ситуация... Но я говорю – нет, я не поехал бы,

– цитирует Есеолу sport24.ru.

Адеринсола Эсеола, родившийся в семье украинки и нигерийца в Житомире, выступает в Казахстане с 2018 года. Ранее форвард играл за ряд украинских клубов, а также клубов из низших дивизионов чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету Эсеола 6 голов и 2 голевые передачи за "Кайрат".

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