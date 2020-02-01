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Дмитрий Чумак принес Украине золото Кубка мира по тяжелой атлетике, обойдя двух россиян

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Дмитрий Чумак / ФВАУ

Сборная Украины заработала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике, который состоялся в Риме.

Вторым в столице Италии на верхнюю ступеньку пьедестала поднялся Дмитрий Чумак. Ранее Спорт24 писал, что Ирина Деха победила на Кубке мира в Риме.

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Чумак выступал в весовой категории 109 кг и выиграл золото, подняв 405 кг (180+225). При этом он опередил двух российских тяжеловесов – Тимура Наниева (404 кг в сумме) и Родиона Бочкова (393 кг).

Также в этом весе выступал Роман Зайцев, который закончил соревнования на седьмом месте, подняв в сумме 375 кг (166+209).

Отметим, что на этих соревнованиях разыгрывались лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Тяжёлая атлетика
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