Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в фантастической борьбе завоевал золото на чемпионате мира в Эстерсунде. Спорт 24 подготовил биографию звезды украинского биатлона, а также интересные факты из профессиональной карьеры Дмитрия Пидручного.
Дмитрий Пидручный: кратко о главном
Любимый стадион: Нове Место (Чехия), Рупольдинг (Германия), Обертиллиах (Австрия);
Любимая дисциплина: масс-старт;
Музыка: Rock and Roll;
Любимый цвет: зеленый и белый;
Любимое животное: енот, волк;
Что больше всего ценит в людях: порядочность, честность;
Что не можете простить одному: измену;
Вид спорта, кроме биатлона, нравится больше: футбол, флорбол, велоспорт;
Любимое время года: зима.
Детство и юность Дмитрия Подручного
Дмитрий Пидручный родился 5 ноября 1991 года в Тернополе. Спортсмен, вместе с семьей, проживает в селе Остров, Тернопольской области. Увлекается бильярдом и футболом.
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В биатлон Дмитрий попал совсем не случайно. Родители спортсмена – Мария и Владимир Подручные – были не просто лыжниками, а Мастерами Спорта. Желания тренироваться у Дмитрия Подручного было хоть отбавляй, а проживал юный паренек рядом с тренировочной базой.
Дмитрий Подручный в детстве
Дмитрий Пидручный часто не бывает дома, ведь спортивная жизнь довольно насыщенная и часто приходится переезжать в разные места на сборы или соревнования. По словам Марии, ее знаменитый сын Новый год и Рождество празднует с родными,если выпадает такая возможность.
На Святой вечер все собираются у нас дома, колядуют. У Димы в детстве было плохое зрение, он носил очки с первого класса, поэтому на многих фотографиях он в очках. Сейчас со зрением проблем у него нет. Подарками, кстати, не перебирал, что дарили тому и радовался,
– поделилась Мария Подручная.
Дмитрий Подручный с мамой
Первые шаги в профессиональном спорте Дмитрия Подручного
Свою карьеру в биатлоне Подручный начал с 2005 года, а уже в 2012 году вошел в состав сборной Украины по биатлону.
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В Кубке мира Дмитрий дебютировал в сезоне 2012/2013, проведя несколько этапов. Через год получил первые очки в Кубке мира, причем заняв высокое шестое место в спринте в Хохфильцене, попав в цветочную церемонию.
Биография Дмитрия Пидручного
В дальнейшем, правда, ничем особенным не выделялся. На Олимпийских играх в Сочи провел две гонки, показав 55 результат в индивидуальной гонке, а также сборная Украины с Подручным в составе финишировала на девятом месте в эстафете.
Наибольшие достижения Дмитрия Пидручного
В 2013 году Дмитрий выиграл золото на зимней Универсиаде в Трентино в масс-старте. Также на этих соревнованиях завоевал серебро в смешанной эстафете и бронзу в спринте.
В сезоне 2014/15 впервые забрался на подиум чемпионата Европы, заняв третье место с командой в смешанной эстафете в эстонском городе Отепяя.
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Крупнейшим достижением Подручного в карьере является титул чемпиона мира по биатлону, который он получил в сезоне 2018/19 в шведском городе Эстерсунд.
Личная жизнь Дмитрия Подручного
В апреле 2015 года Дмитрий женился на бывшей коллеге по сборной экс-биатлонистке Ольге Полещиковой. Вскоре у супругов родилась дочь, которую назвали Ирина.