Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону

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Дмитрий Пидручный - биография чемпиона мира по биатлону 2019
Дмитрий Пидручный биография / biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в фантастической борьбе завоевал золото на чемпионате мира в Эстерсунде. Спорт 24 подготовил биографию звезды украинского биатлона, а также интересные факты из профессиональной карьеры Дмитрия Пидручного.

Дмитрий Пидручный: кратко о главном

Любимый стадион: Нове Место (Чехия), Рупольдинг (Германия), Обертиллиах (Австрия);

Любимая дисциплина: масс-старт;

Музыка: Rock and Roll;

Любимый цвет: зеленый и белый;

Любимое животное: енот, волк;

Что больше всего ценит в людях: порядочность, честность;

Что не можете простить одному: измену;

Вид спорта, кроме биатлона, нравится больше: футбол, флорбол, велоспорт;

Любимое время года: зима.

Детство и юность Дмитрия Подручного

Дмитрий Пидручный родился 5 ноября 1991 года в Тернополе. Спортсмен, вместе с семьей, проживает в селе Остров, Тернопольской области. Увлекается бильярдом и футболом.

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В биатлон Дмитрий попал совсем не случайно. Родители спортсмена – Мария и Владимир Подручные – были не просто лыжниками, а Мастерами Спорта. Желания тренироваться у Дмитрия Подручного было хоть отбавляй, а проживал юный паренек рядом с тренировочной базой.


Дмитрий Подручный в детстве

Дмитрий Пидручный часто не бывает дома, ведь спортивная жизнь довольно насыщенная и часто приходится переезжать в разные места на сборы или соревнования. По словам Марии, ее знаменитый сын Новый год и Рождество празднует с родными,если выпадает такая возможность.

На Святой вечер все собираются у нас дома, колядуют. У Димы в детстве было плохое зрение, он носил очки с первого класса, поэтому на многих фотографиях он в очках. Сейчас со зрением проблем у него нет. Подарками, кстати, не перебирал, что дарили тому и радовался,
– поделилась Мария Подручная.


Дмитрий Подручный с мамой

Первые шаги в профессиональном спорте Дмитрия Подручного

Свою карьеру в биатлоне Подручный начал с 2005 года, а уже в 2012 году вошел в состав сборной Украины по биатлону.

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В Кубке мира Дмитрий дебютировал в сезоне 2012/2013, проведя несколько этапов. Через год получил первые очки в Кубке мира, причем заняв высокое шестое место в спринте в Хохфильцене, попав в цветочную церемонию.


Биография Дмитрия Пидручного

В дальнейшем, правда, ничем особенным не выделялся. На Олимпийских играх в Сочи провел две гонки, показав 55 результат в индивидуальной гонке, а также сборная Украины с Подручным в составе финишировала на девятом месте в эстафете.

Наибольшие достижения Дмитрия Пидручного

В 2013 году Дмитрий выиграл золото на зимней Универсиаде в Трентино в масс-старте. Также на этих соревнованиях завоевал серебро в смешанной эстафете и бронзу в спринте.

В сезоне 2014/15 впервые забрался на подиум чемпионата Европы, заняв третье место с командой в смешанной эстафете в эстонском городе Отепяя.

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Крупнейшим достижением Подручного в карьере является титул чемпиона мира по биатлону, который он получил в сезоне 2018/19 в шведском городе Эстерсунд.

Личная жизнь Дмитрия Подручного

В апреле 2015 года Дмитрий женился на бывшей коллеге по сборной экс-биатлонистке Ольге Полещиковой. Вскоре у супругов родилась дочь, которую назвали Ирина.

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Теги: Публикации Новости Спорта Дмитрий Пидручный Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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