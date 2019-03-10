Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.

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It's three misses for @7ohannesbo but the chasing group do him the favour and throw at least one wide each -- bar Pidruchnyi who suddenly leads Bö by 15 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/JpKB6e5ZJl — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Tears of joy For Pidruchnyi who is the new world champion! First ever career podium for the and what a way to take it #2019Ostersund pic.twitter.com/SE3TpTpi9L — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Второе место одержал титулованный норвежец Йоханнес Бе, который допустил три промаха на последней стрельбе. Именно они помешали Бе вмешаться в борьбу за золото. На третьем месте финишировал представитель Франции Кентен Фийон-Имеет, который накануне не позволил Подручному получить бронзу.

Другой представитель Украины – Руслан Ткаленко – завершил гонку на 38 месте. Он допустил 2 промаха и проиграл подручному более 3 минут.

He can't quite believe it -- Ukraine's Dmytro Pidruchnyi is your new World Champion in the pursuit - after missing out on a sprint medal by 0.3 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Gaf0uDKKgV — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

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