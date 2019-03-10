Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира
Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.
Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.
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Второе место одержал титулованный норвежец Йоханнес Бе, который допустил три промаха на последней стрельбе. Именно они помешали Бе вмешаться в борьбу за золото. На третьем месте финишировал представитель Франции Кентен Фийон-Имеет, который накануне не позволил Подручному получить бронзу.
Другой представитель Украины – Руслан Ткаленко – завершил гонку на 38 месте. Он допустил 2 промаха и проиграл подручному более 3 минут.