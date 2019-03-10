Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира

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Чемпионат мира по биатлону 2019 - Дмитрий Пидручный выиграл золото - Украина
Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.

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Второе место одержал титулованный норвежец Йоханнес Бе, который допустил три промаха на последней стрельбе. Именно они помешали Бе вмешаться в борьбу за золото. На третьем месте финишировал представитель Франции Кентен Фийон-Имеет, который накануне не позволил Подручному получить бронзу.

Другой представитель Украины – Руслан Ткаленко – завершил гонку на 38 месте. Он допустил 2 промаха и проиграл подручному более 3 минут.

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Теги: Дмитрий Пидручный Спорт Новости биатлона Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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