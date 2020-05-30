30 мая "Днепр-1" на своем поле принимал "Олимпик" в 24 туре УПЛ. Матч закончился уверенной победой хозяев.

Днепр-1 – Олимпик 3:1

Голы: Булеца, 32, Адамюк, 62, Тейлор, 77 – Политыло, 90+3 (пен.)

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Перед матчем хорошей вестью для болельщиков "Днепра-1" стала новость о возможном продолжении аренды Супрягы и Булецы, которые, кстати, стали авторами голов в домашнем матче с "Олимпиком" (2:0) еще в 1-м туре чемпионата.

На 32-й минуте "Днепр-1" открыл счет во встрече. Классно сыграл на фланге Тейлор, обыграв Зотько, после чего прострелил в штрафную, там Хобленко пропустил мяч Булеце, который метров с десяти пробил в нижний угол.

Видео гола Булецы

Уже после перерыва днепряне закрепили преимущество в матче. После навеса с угловой отметки Адамюк головой классным ударом с 13 метров отправил мяч под перекладину – 2:0.

Видео гола Адамюка

А еще через 15 минут подопечные Дмитрия Михайленко довели счет до разгромного – Назаренко перехватил передачу на половине поля соперника и отдал в штрафную на Тейлора, который с 12 метров вколотил мяч под перекладину.

В конце встречи донечанны все же отыграли один мяч. Политыло грамотно подставился под соперника и заработал пенальти. Он же и реализовал пенальти – 3:1.

Как итог, "Днепр-1" закрепил лидерство в нижней шестерке, а "Олимпик" так и не смог оторваться выше последних "Карпат".

Турнирная таблица УПЛ