Днепр-1 – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ
В субботу, 30 мая, "Днепр-1" принимает "Олимпик" в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на Спорт 24.
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- Клубы между собой провели только два официальных матча и оба в текущем чемпионате. В первом круге "Днепр-1" обыграл тогда еще команду Жулио Сезара (2:0), в ответном матче донецкий коллектив взял реванш (3:2).
- Именно с "Олимпиком" команда Михайленко провела свою первую в истории игру в УПЛ.
- "Днепр-Арена" – самый бескомпромиссный стадион Украины. В 12 матчах не было зафиксировано ни одной ничьи (7 побед и 5 поражений "Днепра-1").
- Более того, подопечные Михайленко уже три игры подряд получают домашние победы (дважды над "Мариуполем" и один раз над "Динамо").
Днепр-1 – Олимпик: онлайн-трансляция
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