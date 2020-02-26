"Днепр-1" – "Динамо": сыграют ли Супряга и Булеца против своего клуба
В пятницу, 28-го февраля, "Днепр-1" примет "Динамо" в рамках 20 тура чемпионата Украины. В "Динамо" рассказали, смогут ли принять участие в матче арендованные днепрянами футболисты Сергей Булеца и Владислав Супряга.
Как сообщили в киевском клубе, по условиям арендного соглашения полузащитник "Днепр-1" Сергей Булеца не примет участия в матче против "Динамо".
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А вот нападающий Владислав Супряга сможет сыграть в этом матче.
Встреча 20-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" начнется в 19:00 28 февраля.
В "Динамо" также сообщили, что комитет арбитров УАФ заменил одного арбитра из бригады, назначенной на матч.
Николай Балакин, назначенный в ответном поединке "бело-синих" подряд рефери VAR, заменен на Евгения Арановского.
В официальном сообщении КА УАФ говорится, что "в связи с незначительным ухудшением состояния здоровья арбитра Балакина, комитет арбитров УАФ принял решение заменить его".
Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.