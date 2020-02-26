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"Днепр-1" – "Динамо": сыграют ли Супряга и Булеца против своего клуба

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Владислав Супряга / 24 канал

В пятницу, 28-го февраля, "Днепр-1" примет "Динамо" в рамках 20 тура чемпионата Украины. В "Динамо" рассказали, смогут ли принять участие в матче арендованные днепрянами футболисты Сергей Булеца и Владислав Супряга.

Как сообщили в киевском клубе, по условиям арендного соглашения полузащитник "Днепр-1" Сергей Булеца не примет участия в матче против "Динамо".

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А вот нападающий Владислав Супряга сможет сыграть в этом матче.

Встреча 20-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" начнется в 19:00 28 февраля.

В "Динамо" также сообщили, что комитет арбитров УАФ заменил одного арбитра из бригады, назначенной на матч.

Николай Балакин, назначенный в ответном поединке "бело-синих" подряд рефери VAR, заменен на Евгения Арановского.

В официальном сообщении КА УАФ говорится, что "в связи с незначительным ухудшением состояния здоровья арбитра Балакина, комитет арбитров УАФ принял решение заменить его".

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол ФК Днипро-1 Динамо
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