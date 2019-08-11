"Десна" нанесла первое поражение "Днепру-1" в УПЛ: видео

В матче между "Днепр-1" и черниговской "Десной" в воскресенье, 11 августа, сильнее оказались гости встречи.

Днепр-1 – Десна 0:1

Гол: Филиппов, 67

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До этой встречи соперники еще никогда в своей истории не встречались в чемпионате страны, поэтому этот матч для них можно считать историческим.

В первом тайме небольшое преимущество имели хозяева поля. Отдельно стоит выделить нереализованный супермомент от экс-игроков "Динамо" Супряги и Булецы.

На 35 минуте встречи "Днепр-1" атаковал через правый фланг. Владислав Супряга сделал пас на Сергея Булецу и тот метров с восьми, находясь по центру, попал мячом в штангу. Несколько попыток хозяев поля добить мяч в ворота ни к чему не привели.

Однако, во втором тайме "Десна" смогла перевернуть ход встречи и одержать победу благодаря одному голу.

На 67 минуте грубо ошибся правый защитник хозяев поля Александр Сафронов, который потерял мяч вблизи своих ворот, чем сполна воспользовался Александр Филиппов, который с близкого расстояния поразил цель.

В итоге, "Десна" одержала свою вторую победу на старте нового сезона УПЛ и поднялась на 4 место в турнирной таблице. "Днепр-1" с четырьмя очками идет 6-м.

Видеообзор матча Днепр-1 – Десна