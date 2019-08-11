Днепр-1 – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Днепр-1 – Десна: смотреть онлайн – трансляция матча 11.08.2019
Днепр-1 – Десна онлайн-трансляция / СК "Днепр-1"

"Днепр-1" в воскресенье, 11 августа, принимает на своем стадионе черниговскую "Десну". Начало матча в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Днепр-1" довольно удачно стартовал, выиграв первый матч в "Олимпика" и сыграв второй вничью с "Зарей". Зато "Десна" сначала проиграла дома "Львову", а затем победила "Ворсклу".

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Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Десна

 

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11 августа
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Днипро-1 ФК Десна
Источник: 24 канал
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