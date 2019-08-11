Днепр-1 – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
"Днепр-1" в воскресенье, 11 августа, принимает на своем стадионе черниговскую "Десну". Начало матча в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
"Днепр-1" довольно удачно стартовал, выиграв первый матч в "Олимпика" и сыграв второй вничью с "Зарей". Зато "Десна" сначала проиграла дома "Львову", а затем победила "Ворсклу".
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Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Десна
Источник: 24 канал
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