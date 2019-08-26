ФК "Львов" в сверхрезультативном матче одолел "Днепр-1", Гуйе получил удаление: видео

В понедельник, 26 августа, в матче пятого тура украинской Премьер-лиги, "Днепр-1" дома уступил в результативном матче ФК "Львов".

Днепр-1 – Львов 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 – Ренанн, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 89 (пен.)

Удаление: Гуйе (88)

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Команды очень активно начали матч, создавая моменты один за одним, пока на 34-й минуте гостям встречи удалось открыть счет в игре.

Голкипер не смог выбить мяч подальше со своей половины поля, после чего Ренанн издевательски забросил мяч в пустые ворота из-за пределов штрафной – 0:1.

Также в первом тайме произошел очень неприятный случай, когда Сафронов и Педро столкнулись головами.

Во второй части матча "Днепр-1" смог капитально изменить направление игры. Сначала днепряне пропустили второй мяч – Алваро отдал в коридор между Романюком и Гуйе, а Пернамбуко спокойно переиграл Клищука в ближнем бою.

Однако, уже через 5 минут хозяева размочили счет на табло. Полевой от левого угла штрафной после классной скидки Кулиша из пределов штрафной вколотил "круглый" в ворота львовян.

А за 10 минут счет на табло уже был равным, когда в голевой пас превратилась попытка Булецы завершить ударом в одно касание прострел с левого фланга от Полевого. Кулиш уже расстреливал Сарнавского с лицевой линии вратарской.

Однако, гости оказались более упорным и смогли вырвать победу под конец игры. На 88-й минуте Гуйе в штрафной хозяев сбил Шину и заработал пенальти в собственные ворота. В свою очередь, Шина безупречно пробил в левый нижний угол, а голкипер отправился в противоход мячу.

Таким образом, "Львов" поднялся на 7 позицию в турнирной таблице УПЛ (6 очков) . "Днепр-1" опустился на 9 позиции с 5 баллами.