Днепр-1 – Львов: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

"Днепр-1" в понедельник, 26 августа, принимает на своем поле "Львов". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Днепр-1" неплохо стартовал в УПЛ. Сначала команда победила "Олимпик" благодаря голам чемпионов мира Булецы и Супряги. Позже днепряне сыграли вничью с "Зарей", однако после этого было неожиданное поражение "Десне" и снова ничья – на этот раз с "Ворсклой".

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Взамен "Львов" выиграл лишь в стартовом поединке, обыграв на выезде "Десну", позже было домашнее поражение от "Динамо", проигрыш "Ворскле" на выезде (команда пропустила решающий гол на 90+7 минуте с пенальти) и еще одно домашнее поражение от "Шахтера". Поэтому обе команды находятся во второй половине турнирной таблицы. Однако здесь такая плотность, что победа "Днепр-1" позволит команде подняться сразу на четвертое место, потеснив отчеты "Динамо".

Матч "Днепр-1" – "Львов" по телевидению покажет телеканал УНИАН. Также игру можно будет посмотреть и на youtube-канале FootballHub. Онлайн-трансляция будет доступна и на сайте Спорт24. Игра начнется в 19:00.