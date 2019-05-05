"Днепр-1" и "Ингулец" устроили сумасшедший триллер с шестью голами: видео

"Днепр-1" и "Ингулец" в рамках Первой лиги Украины не смогли выявить сильнейшего. Матч в Днепре завершился драматической ничьей 3:3.

Днепр-1 – Ингулец 3:3

Голы: Чичиков, 50, Когут, 85, Яворский, 90 + 2 – Сичинава, 25, Пыско, 48, Мишуренко, 56

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До перерыва лучше выглядели гости, которые уже на 8-й минуте заставили понервничать спортклубовцев, когда только крестовина спасла днепрян после удара со штрафного Коваленко. Ну, а как только первая половина игры прошла экватор, "Ингулец" открыл счет – Сичинава легко на замахе обыграл Очигаву и метко пробил в дальний нижний угол. В целом, в первом тайме днепряне мало беспокоили ворота соперника, а перспективные атаки команды разрушались соперником на подступах к штрафной площадке.

В перерыве хозяева провели сразу две замены, однако гости в самом начале второго тайма "облили" хозяев холодным душем – Пыско неожиданно для всех точно пробил в нижний угол с 23-х метров – 0:2. Однако сразу же днепряне сумели отыграть один мяч: Владимир Полевой подал в штрафную, Орест Кузык пробил головой в перекладину, а первым на добивании был Алексей Чичиков, который провел на поле меньше, чем пять минут.

Сразу же Кузык мог восстановить равновесие, но не сумел переиграть с близкого расстояния Ситникова. Хозяева продолжили давление, но пропустили контратаку: бывший спортклубовец Сула отличным пасом на ход вывел на удар Мишуренко, и тот спокойно пробил мимо Клещука – 1:3.

Не смотря на такую ситуацию, днепряне не сложили оружие и до последних минут игры пытались спасти ситуацию, и это им удалось. Сначала Игорь Когут сократил отставание, после того как первым был на добивании, когда мяч срикошетил в штангу от защитника "Ингульца", который пытался прервать прострел Александра Снижко.

А уже в компенсированное арбитром время Вадим Яворский головой отправил мяч в сетку после навеса Арсения Батагова – 3:3. В последние минуты подопечные Дмитрия Михайленко пытались вырвать победу, но на это им уже не хватило времени. "Днепр-1" пока не оформил чемпионство в Первой лиге и не гарантировал себе участие в Премьер-лиге со следующего сезона.

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