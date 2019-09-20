"Днепр-1" одолел "Карпаты" благодаря дублю футболиста "Динамо": видео

В матче между СК "Днепр-1" и львовскими "Карпатами" в пятницу, 20 сентября, уверенную победу одержали хозяева встречи.

Днепр-1 – Карпаты 2:0

Гол: Супряга, 28, 70 (пен.)

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Перед матчем обе команды имели однаковое количество баллов и находились рядом в турнирной таблице: днепряне на девятой строчке, а гости – на восьмой, поэтому борьба в матче выдалась не на шутку.

В первом тайме днепряне больше владели инициативой, что и переросло в единственный гол в первой 45-минутке. На 28 минутке Назаренко слева ворвался в штрафную, и мяч отскочил к Супряге, который с разворота из района 11-тиметровой отметки нанес точный удар – 1:0.

Видео гола Супряги в ворота "Карпат"

Во втором тайме "Карпаты" пытались переломить ход встречи, но все изменило нарушение Клеца, который в собственной штрафной свалил Супрягу и заработал пенальти в собственные ворота.

Пробивать одиннадцатиметровый удар поручили тому же Супряге, который хладнокровно с отметки разобрался с голкипером и установил окончательный счет в матче – 2:0.

В итоге, "Днепр-1" поднялся на 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, а "Карпаты" опустились на 9 строчку. Но стоит напомнить, что этот матч был открытием 8 тура УПЛ.