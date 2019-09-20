Днепр-1 – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Восьмой тур чемпионата Украины по футболу выпало открывать матчу "Днепр-1" против "Карпат". Онлайн-трансляция матча в пятницу, 20 сентября, – на Спорт24.
"Карпаты" и "Днепр-1" одержали по 2 победы, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. При этом оба коллектива пропустили по 9 мячей, а вот в плане результативности днепряне действовали точнее: 8 точных попаданий против шести у львовян.
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Днепр-1 – Карпаты – онлайн-трансляция
Источник: 24 канал
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