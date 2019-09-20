Днепр-1 – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

309 Читати новину українською
Днепр-1 – Карпаты: смотреть онлайн матч 20 сентября 2019 – УПЛ
Днепр-1 – Карпаты онлайн трансляция / ФК "Днепр-1"

Восьмой тур чемпионата Украины по футболу выпало открывать матчу "Днепр-1" против "Карпат". Онлайн-трансляция матча в пятницу, 20 сентября, – на Спорт24.

"Карпаты" и "Днепр-1" одержали по 2 победы, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. При этом оба коллектива пропустили по 9 мячей, а вот в плане результативности днепряне действовали точнее: 8 точных попаданий против шести у львовян.

Читайте также: Клубы УПЛ собрались из-за телепула и формата турнира на следующий сезон: о чем договорились

Днепр-1 – Карпаты – онлайн-трансляция

blog_ava
Сайт покупки билетов на матч Украина – Португалия "упал" после первой минуты продаж
сегодня
1332
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Карпаты ФК Днипро-1
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
сегодня 13:14 Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
141
Ломаченко против Хэйни: в WBC объяснили когда может состояться бой с участием украинца
сегодня 11:50 Ломаченко против Хэйни: в WBC объяснили когда может состояться бой с участием украинца
91
Унизительные поражения россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы
сегодня 07:33 Унизительные поражения россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы
1770
"Вольфсбург" на классе победил "Александрию": видеообзор матча
сегодня 00:01 "Вольфсбург" на классе победил "Александрию": видеообзор матча
303
Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме ? – фанаты "Динамо" обратились к Зеленскому
19 сентября 23:01 Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме ? – фанаты "Динамо" обратились к Зеленскому
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук