Днепр-1 – Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В шестом туре чемпионата Украины встретятся новички лиги – "Днепр-1" и "Колос". Посмотреть поединок, который в Днепре состоится 31 сентября, можно по телевидению на онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Днепр-1" – "Колос" начнется в 17:00. Матч в прямом эфире из Днепра покажет телеканал УНИАН. Читайте также: Олимпик – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины Матч "Днепр-1" – "Колос" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. "Колоски" достаточно хорошо стартовали в чемпионате Украины. За 5 поединков "Колос" набрал 7 очков и находится в верхней шестерке. В свою очередь "Днепр" имеет в своем активе 5 баллов – девятая позиция в турнирной таблице. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Колос Результат игры "Днепр-1" – "Колос" читайте на сайте Спорт24.