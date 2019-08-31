Днепр-1 – Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Днепр-1 – Колос: смотреть онлайн матч 31 августа 2019 – УПЛ
Днепр-1 – Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / koloskovalivka.com

В шестом туре чемпионата Украины встретятся новички лиги – "Днепр-1" и "Колос". Посмотреть поединок, который в Днепре состоится 31 сентября, можно по телевидению на онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Днепр-1" – "Колос" начнется в 17:00. Матч в прямом эфире из Днепра покажет телеканал УНИАН.

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Матч "Днепр-1" – "Колос" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

"Колоски" достаточно хорошо стартовали в чемпионате Украины. За 5 поединков "Колос" набрал 7 очков и находится в верхней шестерке. В свою очередь "Днепр" имеет в своем активе 5 баллов – девятая позиция в турнирной таблице.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 Колос

Результат игры "Днепр-1" – "Колос" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Днипро-1 ФК Колос
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