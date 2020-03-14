"Днепр-1" второй раз за неделю обыграл "Мариуполь": пенальти после VAR и гол Супряги – видео

"Днепр-1" 14 марта одолел "Мариуполь" в 23 туре украинской Премьер-лиги – 2: 0.

Днепр-1 – Мариуполь 2:0

Гол: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90

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Днепровский и мариупольский коллективы завершили первый этап чемпионата Украины с одинаковым количеством набранных очков. Азовцы до последнего боролись за возможность оказаться в лучшей шестерке, но именно "Днепр-1" не позволил команде Александра Бабича выполнить эту задачу.

В прошлое воскресенье "Мариуполь" потерпел фиаско на "Днепр-Арене", уступив хозяевам поля со счетом 0:3. При этом мариупольцы заканчивали встречу ввосьмером: красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко. После болезненного поражения азовцы несколько улучшили себе настроение, пробившись в полуфинал Кубка Украины.

В первом тайме "Днепр-1" больше контролировал мяч и был нацелен на ворота мариупольцев, не хватало только скоростей и последнего точного паса. На 28-й минуте Булеца создал супер-момент у ворот азовцев: он пробил со штрафного, Гальчук среагировал, мяч попал в штангу и, прокатившись по линии ворот, был выбит защитником.

Через несколько минут пришел ответ и от игроков "Мариуполя". После скидки от Фомина Кирюханцев из центра штрафной пробил выше ворот.

После перерыва "Днепр-1" заработал пенальти, когда мяч попал в руку Фомина в штрафной "Мариуполя", и после просмотра видеоповтора Монзуль указала на "точку".

Хобленко из 11-тиметровой отметки пробил точно в левый от себя угол. Гальчук угадал направление удара, но не дотянулся до мяча – 1:0.

В конце матча хозяева поля закрепили свое преимущество. Владислав Супряга забил гол, прорвавшись через центр, а классную и выверенную передачу ему отдал Чичиков – 2:0.

Днепр-1 – Мариуполь видеообзор матча

Таким образом, "Днепр-1" второй раз за неделю обыграл "Мариуполь" и отрывается от азовцев на 3 балла в группе на выбывание УПЛ.

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