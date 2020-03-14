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Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

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14 марта начинается второй этап чемпионата Украины. В рамках "нижней" шестерки "Днепр-1" примет "Мариуполь". Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Днепр-1" – "Мариуполь" начнется в 17:00. Поединок в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.

Также трансляция игры будет доступна на ютуб-канале FootballHub. Ее можно просмотреть, не покидая сайт Спорт24.

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Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция

Для команд это вторая встреча за неделю. Команды встретились 8 марта во рамках 22 тур первого этапа УПЛ.

Днепряне в матче с тремя удалениями одержали победу и не позволили "азовцам" войти в верхнюю топ-6. Таким образом, 14 марта подопечные Александра Бабича попытаются взять реванш.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Мариуполь ФК Днипро-1
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