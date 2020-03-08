Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

8 березня "Днепр-1" играет с "Мариуполем" в матче 22 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

"Днепр-1" уже потерял шансы на то, чтобы пробиться в топ-шестерку УПЛ. У днепрян в активе 22 очка и перед заключительным матчем первого этапа они отстают от "Колоса" на 4 очка.

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В то же время "Мариуполь" еще может попасть в финальную шестерку. Приазовцы уступают "Колосу" всего на 1 очко, при этом клубу из Коваливки предстоит сыграть с "Шахтером". В рамках первого круга "Мариуполь" обыграл "Днепр-1" со счетом 1:0.

Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция