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"Днепр-1" объявил о еще одном громком трансфере защитника

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Андрей Цуриков перешел в "Днепр-1"

Украинский защитник Андрей Цуриков вернулся в УПЛ из чешского "Яблонца", подписав контракт с "Днепром-1".

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года, сообщает официальный сайт "Днепра-1".

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Цуриков известен в Украине выступлениями в составе "Динамо" и "Александрии", за которую играл в течение трех лет. Летом прошлого года Андрей перебрался в чешский "Яблонец", однако из-за травмы не провел за новый клуб ни одного матча.

Нынешней зимой днепряне уже подписали защитников Александра Сватко и Владимира Адамюка, а также вернули в Украину нападающего Алексея Хобленко.

В январе-феврале подопечные Дмитрия Михайленко проведут два тренировочных сбора в Турции, в рамках которых сыграют восемь контрольных матчей.

"Днепр-1" на четыре очка отстает от последнего в первой шестерке "Мариуполя". Чемпионат команда возобновит 22 февраля матчем против "Карпат".

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Автор: Висент Луис
Теги: Трансферы ФК Днипро-1 Спорт Футбол
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