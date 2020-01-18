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"Днепр-1" подписал бывшего защитника "Львова", который забивал победный гол "Динамо" – видео

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Лукас Тейлор перешел в "Днепр-1" / СК "Днепр-1"

СК "Днепр-1" заключил соглашение с бразильским защитником Лукасом Тейлором. Футболист свое время уже выступал в УПЛ, когда играл за ПФК "Львов".

Майя Рейс Лукас Тейлор (Maia Reis Lucas Taylor) подписал соглашение с днепровским клубом сроком на 1,5 года, говорится на сайте "Днепр-1".

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Лукас Тейлор родился 10 апреля 1995 года в городе Гуарульюс (штат Сан-Паулу) и является воспитанником школы "Палмейрас". Именно с этим клубом в 2015 году он выиграл Кубок Бразилии. Однако после этого игрок выступал в аренде в других клубах. В сезоне 2018/19 годов Лукас выступал за ПФК "Львов" (16 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины, 1 матч в первенстве U-21).

Именно гол Лукаса Тейлора помог "Львову" обыграть "Динамо" 28 октября 2018 года в Киеве.

Видео гола Лукаса Тейлора в ворота "Динамо"

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Днипро-1 Трансферы
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